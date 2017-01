Kolmapäeva (25.01) öösel langeb temperatuur kohati lausa kümne külmakraadini. Ilm tuleb vahelduva pilvisusega kuid sajuta. Päeval püsib olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul õhtupoolikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on jääb nulli ja miinus viie kraadi vahele, Ida-Eestis aga võib langeda kuni miinus kaheksa kraadini.

Neljapäeva (26.01) öösel püsib taas vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Temperatuur langeb kuni miinus 12 kraadini, hommikuks tõuseb saartel kuni plus kolme kraadini. Päeval on oodata pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vähest lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Lääne-Eestis võib temperatuur tõusta kuni nelja soojakraadini, Ida-Eestis aga tõuseb temperatuur plus üheni alles õhtul.