Kas Eesti ööklubides levinud naisi eelistavad erisused, mis väljenduvad madalamates piletihindades, tasuta sissepääsus ja erihindades või tasuta jookides baaris, tuleks keelata seaduse jõuga? Kari Käsper, SA Eesti Inimõiguste Keskus juht: Vaid soo tõttu klientide eristamine täpselt samasuguse teenuse pakkumisel ongi juba kaua aega seadusega keelatud, samuti on keelatud diskrimineerimist sisaldavad reklaamid. Ja see on ka täiesti normaalne: toidupoes ei küsi keegi sama kauba eest erinevat hinda soo põhjal, bussipilet maksab naisele sama palju kui mehele jne. Kuidagi on nii juhtunud, et ööklubid ei pea nendest üldistest reeglitest kinni. See mõjub halvasti nii meeste rahakotile kui ka naiste sõltumatusele ja eneseväärikusele, sest ega ööklubid ei lase naisi tasuta sisse lihtsalt heast südamest. Nende ärimudel kohtleb naisi mitte klientide, vaid peibutusena meestele.

Samas tundub, et nii mehed kui ka naised aktsepteerivad sellist diskrimineerivat suhtumist, sest pole kuulnud, et nad oleksid oma õiguste kaitseks ja hüvitise nõudmiseks kohtusse pöördunud. Kõige lihtsam viis olukorda mõjutada on vältida asutusi, mis üritavad diskrimineerimisega raha teenida ja pigem külastada kohti, mis naisi ja mehi võrdselt väärt klientidena kohtlevad.

Nele Laos, Feministeeriumi toimetaja: Tegemist on soolise diskrimineerimisega, mis on Eestis seadusega keelatud juba alates 2004. aastast. Soolise võrdõiguslikkuse seadus keelab diskrimineerimise ka kaupade ja teenuste puhul. Seega ei ole mitte seadust vaja muuta, vaid rakendada. Mehed võivad pöörduda võrdõigusvoliniku poole või otse kohtusse, kuid kõige parem on vast alustada teenusepakkuja poole pöördumisest.