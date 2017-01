Ööklubidega seoses on meie poole pöördutud küll, seda voliniku töö algusest saati. Nii tegi juba volinik Margit Sarv 2006. aastal selgeks, et soolise võrdõiguslikkuse seaduse alusel on otsene sooline diskrimineerimine ühe isiku teisest halvemini kohtlemine tema soo alusel. Ööklubide tegevus teenuse pakkujatena kuulub soolise võrdõiguslikkuse seaduse reguleerimisalasse. Mehed, kes peavad pileti ostma, on ebasoodsamas olukorras võrreldes naistega, kes pääsevad sisse tasuta.

Ühele teenusele meeste ja naiste jaoks erineva hinna panemine on diskrimineerimine. Diskrimineerimist soo tunnuse alusel erinevate hindadega on lihtne näitlikustada – kõikidele tunduks õigustatult väga ebaõiglane kui näiteks laulupeo või teatripilet maksaks naistele 10 ja meestele 20 eurot.

Õhtuleht küsis võrdõigusvolinik Liisa Pakostalt, kas Eesti ööklubides levinud naisi eelistav uksepoliitika, mis väljendub madalamates piletihindades, tasuta sissepääsudes ja erihindades või tasuta jookides baaris, on mehi diskrimineeriv, ning mida on võrdõigusvolinik selle vastu ette võtnud.

Ööklubides naistele soodustuste tegemist on püütud põhjendada, toetudes sama seaduse punktile, mille kohaselt ei loeta diskrimineerimiseks võrdõiguslikkust edendavate erimeetmete rakendamist, mis annavad eeliseid alaesindatud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust. Sellise põhjenduse puhul peaks leidma tõestust, et naised on ööklubides alaesindatud ja et erinevad piletihinnad aitavad seda soolist ebavõrdsust vähendada.

Jälgid sooduspakkumised

Samuti peavad õigustatud erimeetmed olema proportsionaalsed taotletava eesmärgiga – teisisõnu sobivad, vajalikud ja mõõdukad – ning põhinema analüüsil, sealhulgas soopõhisel statistikal; olema tähtajalised ehk ajutised. 2011. aastal on volinik pöördunud märgukirjaga ööklubide poole ja saanud vastuseks, et naisi tasuta sisse lastes võitlevat nad soolise palgalõhe vastu. See vastus arusaadavalt ei ole asjakohane, aga on lisaks vastupidise sisuga. Nimelt on rahaliste kohustuste vähesus üks levinud valestereotüüpe – nagu ei olekski vaja naistele rohkem palka maksta, sest mees teeb niikuinii kõik välja.

Inimestel peab olema erinevaid vaba aja veetmise võimalusi ja ka eesti kultuuritraditsioonis on naised-mehed külades ikka koos tantsimas käinud. Nii mehed kui ka naised, kel asja vastu huvi, on sinna ikka oma huvi pärast kohale läinud. Ehkki pealtnäha on ööklubi piletiküsimus meeste kahjuks, siis ega ilma naisteta nendesse ööklubisse vist erilist tungi poleks, äri sureks välja. Sestap teeb muret pigem see, millisesse rolli asetatakse naised. Tegemist on ju peibutuspartide kohale meelitamisega, et klubi baaril ikka käivet oleks, mis omakorda nii üllas eesmärk enam polegi. Näited naiste alkoholitarvitamise soodustamiste kohta, nagu viina ja siidrit rohkem jooma innustavad pakkumised ainult naistele, on pehmelt öeldes jälgid, eriti kui mõelda, mida sellega taotletakse – et klubis oleks rohkem just purjus naisi!

Karistuseks trahvid ja sunnirahad

Sooline diskrimineerimine on kirjas süüteona ka karistusseadustiku § 152. Inimesele ebaseaduslike eeliste andmise eest soo alusel karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga. Korduva rikkumise või olulise kahju tekitamise korral määratakse rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Diskrimineerija vastutusele võtmiseks tuleb soolise võrdõiguslikkuse seaduse rikkumise korral pöörduda politseisse. Sooliselt diskrimineeriv reklaam on samuti keelatud, näiteks meestele ja naistele erinevaid hindu pakkuvad reklaamid. Soovitame konkreetsete reklaamidega pöörduda tarbijakaitseametisse, kellel on vastavad trahvimiste ja sunnirahade õigused.

Mujalt riikidest on teada ööklubide trahvimised meeste ja naiste erinevate piletihindade pärast. See pole aga andnud soovitud tulemust ehk ööklubi sissepääsuhindade võrdsustamist. Ehkki ettevõtlusvabadust kui üht põhivabadust on riikidel õigus piirata näiteks ebavõrdse kohtlemise vältimiseks, siis ettevõtjal on alati õigus vabale ja loovale vaimule kehtivate seaduste raames. Nii korraldatakse näiteks “teemaõhtuid”: kõik seelikutes külastajad saavad ööklubisse tasuta sisse! Loomulikult lubatakse seelikus priilt sisse nii naisi kui ka mehi, ei mingit diskrimineerimist enam! Ainult et minnes heteroklubisse kohtingule vaevalt see noormeeste esimene valik oleks. Ükski seadus ei sega teemaõhtu korraldamist kas või aasta otsa jutti.

Praktikas toimib paremini hoopis see, et parema programmi ja õhustikuga klubid saavad endale lubada pileti kasseerimist topeltmahus ehk nii meestelt kui ka naistelt ning ühtlasi saavad nad endale majanduslikult suuremate võimalustega ja teadlikumad kliendid.