Multitalent, iga valdkonna ministriks sobiv Jürgen Ligi pole eriti keelt hammaste taga hoidnud. Kohati on sealt tulnud lapsikusi, ent läinud nädalal avas Ligi oma tõelise küünilise olemuse ka neile, kes veel polnud või ei tahtnud sellest aru saada.

„(…) Saame teada, et pension ei hakka enam sõltuma makstud sotsiaalmaksust ja need, kes on pingutanud ja õppinud rohkem, hakkavad saama samasugust abiraha kui miinimumpalgaga koristaja. See on kvalifitseeritute mõnitamine (…),“ kirjutas Ligi sotsiaalmeedias.

Endine minister on vist unustanud, milline on paljude kvalifitseeritud ja kõrgelt haritud inimeste palgatase – suur hulk ametikohti on alatasustatud. Ja ometi ei saaks ühiskond nende inimesteta normaalselt toimida. Reformierakonna 17 valitsemisaasta jooksul juurdunud palkade-pensionide tase oli kõigi nende mõnitamine.

Ligi saaks säärast juttu rääkida siis, kui kõik õppinud ja kvalifitseeritud inimesed saaks Eestis oma panusele vastavat palka. Kui oleksime Euroopa viie rikkama riigi seas, oleks see ehk võimalik. Ent viie rikkama jutt meenutab ühe ajaloo prügikasti rännanud riigi omaaegset hüüdlauset peatselt saabuvast kommunismist.