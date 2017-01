Küllap on igal lapsevanemal, kelle tööaeg langeb varahommikule, hilisõhtule või nädalavahetusele, peast läbi käinud küsimus, kuhu küll laps jätta, et ta oleks hoitud ja vanem saaks segamatult tööd teha. Mõni ei pea pikalt mõtlema – laps jääb teise vanema, elukaaslase, tädi-onu või vanaema-vanaisa hoida. Kuid mitte kõigil pole sellist tugivõrgustikku või kui ongi, siis võivad ka võimalikud hoidjad samuti tööga hõivatud olla.

Võrdõigusvolinik leiab, et neid, kel tavatum tööaeg, tuleb kohelda samamoodi nagu kaheksast-viieni-töötajaid. Praktikas tähendaks see seda, et igas omavalitsuses peab olema lasteaed, kuhu sobib laps viia nii varahommikul lehti jagaval postiljonil kui ka kell 23 töö lõpetaval kassapidajal. Kui omavalitsus lapsehoiuteenust korraldada ei saa, tuleks vanemale maksta hüvitist, leiab volinik. 2015. aasta uuringu järgi oli neid lasteaedu, mis on avatud enne kella 7 ja pärast 19 või puhkepäevadel, vaid viies omavalitsuses.

Hüvitiste väljamaksmine tuleks kahtlemata kallim kui hoiuteenuse korraldamine, ent mitmes omavalitsuses on isegi tavaaegadel teenust pakkuva lasteaia- või hoiukoha tagamisega igale lapsele probleeme. Vaevu oma ülesannetega hakkama saavatele omavalitsustele lisakohustuste andmine on paraku sama mõttekas tegevus nagu riigifirma trahvimine riigi poolt. Kuivõrd on ülipikkade lasteaiajärjekordade probleem kohalike poliitikute ponnistustest ja kinnitustest, et kohe läheb paremaks, hoolimata ikka veel aktuaalne, võib aimata näiteks pankade vastumeelsusest anda värsketele lapsevanematele laenu – sugugi harv pole juhus, et kui vanemahüvitise lõppedes ei ole võimalik sobivat lasteaiakohta saada, jääb üks vanem lapsega koju ja pere majanduslik seis halveneb oluliselt.

Et just sõimekohtade nappus ei puuduta endiselt vaid Tallinna ja Tartut, aga ka mitmeid teisi kohalikke omavalitsusi, väärib järjekorras konutavate laste teema esmajärjekorras tõstatamist ka haldusreformi lõpuleviimise raames – kui tugev kohalik omavalitsus ikkagi on, selgub just sellest, kui hästi ta talle pandud ülesandeid täita suudab.