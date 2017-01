Eesti-Poola-Tšehhi koostöös valminud dokumentaalfilm "Protsess: Venemaa riik Oleg Sentsovi vastu" on üks kolmeteistkümnest filmist, mis valiti 9.-17. veebruaril toimuva 67. Berliini filmifestivali programmi Berlinale Special.

Film jälgib Ukraina filmirežissööri Oleg Sentsovi kohtumenetlust, kelle vahistas Venemaa julgeolekuteenistus oma kodus Krimmis tema Ukraina-meelsuse tõttu. Ebapiisavatest tõenditest olenemata mõisteti Oleg 20 aastaks vangi kunstlikult loodud süüdistuse alusel. Kurikuulus protsess tekitas pahameeletormi üle maailma.

Euroopa Filmiagentuurist sai Olegi vabastamise kampaania peamisi toetajaid. Tegemist on absurdse kafkaliku looga sellest, kuidas ükskõik kellest võib saada tundetu riigimasina ohver. Film on ühtlasi portree Olegist kui ka Koljatist, kellega ta vastamisi on.



Filmi režissöör ja operaator: Askold Kurov, muusika ja heli: Sorin Apostol, Oleg Mikhailyuta, monteerijad: Michał Leszczyłowski, Evgeny Zaozernykh, produtsendid: Max Tuula, Maria Gavrilova, kaasprodutsendid: Dariusz Jabłoński, Izabela Wojcik, Violetta Kaminska, Alena Müllerová, Jiří Vlach, Jan Makalouš, Olga Zhurzhenko.

Tootjad: Marx Film (Eesti), Message Film (Poola) ning Česká televise (Tšehhi).

Filmi režissöör Askold Kurov sündis 1974. aastal Usbekistanis. 1991. aastast elab Venemaal. On õppinud filoloogiat, teatrikunsti ja teoloogiat. Enne dokumentalistika õppimist töötas kaheksa aastat pakendikujundajana. 2010 lõpetas Moskva Marina Razbekina filmikooli.



"Protsess: Venemaa riik Oleg Sentsovi vastu" esilinastub kinodes alates veebruarist 2017.