ERRi raadio- ja telekanalid meenutavad meie hulgast lahkunud helilooja Veljo Tormist erisaadetega.



Täna kell 19.30 jõuab ETV2 ekraanile saade "Veljo Tormis. Sünnisõnad". Veljo Tormise 85. sünnipäeva puhul jõudis publiku ette lavaline suurteos "Sünnisõnad", mis on Von Krahli Teatri, Nargen Opera ja Nargenfestivali koostöös valminud muusikaline lavastus. Selle tööga jätkasid dirigent Tõnu Kaljuste ja lavastaja Peeter Jalakas Veljo Tormise muusikale põhinevate suurvormide tsüklit. "Jõud, mille alge on kusagil seal, kus asjadel ei ole nimesid, kohas, mida me tunneme, kuid seletada ei oska", on Peeter Jalakas öelnud. Saates saab kuulda lavastuse sünniprotsessist.



Kell 20.30 on ETV2 ekraanil helilooja meenutamiseks saade "Kõlab hästi! Tormise vägi". See on osa tsüklist, millega tähistati 2015. aastal Eestis muusika-aastat. Režissöör on Ülle Õun, toimetajad Timo Steiner ja Kristel Üksvärav.



Reedel, 27. jaanuaril, kell 20.00 toob ETV2 vaatajate ette filmi "Indrek". Tuntud näitleja ja teatrilavastaja Mikk Mikiveri esimese režissööritööna valminud mängufilm "Indrek" põhineb Anton Hansen Tammsaare teose "Tõde ja õigus" teisel osal. See on lugu maapoisi Indrek Paasi kolmest aastast Tartus härra Mauruse eragümnaasiumis. Filmi helilooja on Veljo Tormis.



Neljapäeva õhtul kell 22.35 toob ETV Veljo Tormise mälestuseks ekraanile helilooja teose "Viimane laev" Juhan Smuuli tekstile. Pärast seda jõuab eetrisse 2005. aastal valminud dokumentaalfilm "Tormise regi". Lauljad ja näitlejad valmistuvad lavale tooma Veljo Tormise "Eesti ballaade". Dirigent Tõnu Kaljuste teeb muusikutega proove, jaapani koreograaf Aki Suzuki juhendab lavalist liikumist, lavastaja Peeter Jalakas aga püüab lahti sõnastada regilaulus peituvat väge. Vanad külalaulikuid leelutavad vanu laule. Regilaulu ja akadeemilise muusika ühendaja Veljo Tormis ise aga istub oma maakodus laua taga, selg vastu klaverit, räägib muusikast ja ilmast ning naudib vaikust. Meister ei kirjuta enam muusikat, aga meister on mõtetega muusikas.



Veljo Tormist mälestab ka Klassikaraadio. Täna kõlab Klassikaraadio programmis palju Tormise muusikat. Homme kell 10.05 kõlavad saates "Muusikatuba" märgilised teosed, milleks on inspiratsiooni andnud nii Eesti luule kui ka soome-ugri rahvaste regilaul, mis kujunes helilooja südameasjaks. Kell 11.05 saab kuulata albumit "Litany To Thunder".



25. jaanuaril kell 19.05 on Klassikaraadio kavas Veljo Tormise suurteos "Eesti ballaadid". Intervjuud aastast 2010, kus Veljo Tormis meenutab regilaulude juurde jõudmist 1950. aastatel, saab kuulata siit.



Helilooja Veljo Tormis suri 21. jaanuaril.