1. Teil on rasked ja valulikud muhud munandites

Isegi siis, kui sina ja su partner olete sellega harjunud, siis tuleks nende viie märgi puhul kindlasti pöörduda arsti poole, vahendab The Sun.

Kui mehed väga arste külastada ei armasta, siis on nende tervise hoidmisel ja muutuste märkamisel päris oluline roll ka naistel.

2. Teie peenis paindub tavapärasest rohkem

Kui su peenis on varasemalt erekteerunult väheke kaardus olnud, kuid see painduvus muudkui suureneb - aeg pöörduda arsti poole.

Tegu võib olla Peyronie tõvega, mis vajab ravi. Kui jääb ravimata, siis võib see viia selleni, et seks muutub valulikuks, paindub veelgi enam. Suureneb ka oht, et peenis võib murduda.

3. Orgasmid on valusad

Kui orgasmi kogemine tekitab peenises, munandites või isegi seljas valusid - pead pöörduma arsti poole. Teil võib olla eesnäärmepõletik või isegi eesnäärmevähk.

4. Põletustunne või raskus urineerimisel

Kui oled urineerimisega hädas - see võib olla märk eesnäärme või kuseteede infektsioonist. Peaksid külastama arsti.

Sama lugu ka siis, kui uriinis peaks leiduma verd.

5. Nahk peenise peal tundub olevat liiga pingul

Raske pissida? Tegu võib olla vähi või siis ummistunud kuseteedega.