Ülipopulaarse sarja "Suure paugu teooria" tulevik on praegu vägagi kahtluse all, kuigi sarja üks staaridest, Johnny Galecki paljastas, et sarja stsenaristid näevad sarjale veel helget tulevikku.

Komöödiasarja osatäitjatel käivad hetkel vaidlused lepingu üle, samal ajal kui sarjal on täis tiksumas kümnes hooaeg. Johnny Galecki (sarjas Leonard Hofstadter) sõnul on sarja stsenaristidel veel ideid, mida järgmistes hooaegadesse rakendada.

Johnny Galecki (Vidapress)

"Hetkel me räägime seriaali tulevikust ja tundub, et stsenaristid on väga enesekindlad ja põnevil, et suudavad veel sarja edasi kirjutada," sõnas Galecki, lisades, et stsenaristide entusiasm võib ka veenda teda sarjas jätkamiseks. "Kui nad on kindlad, et nad suudavad jätkata, siis ma tean, et meil saab lõbus olema, loodetavasti natuke kaugemaks."

Sarja teine staar Kaley Cuoco ütles, et sarja tuleviks on "kallis küsimus", viidates sellele, et sarjaga jätkamise küsimus puudutab rahanumbreid.

Telekanal CBS ütles, et nad on väga kindlad, et telesari saab ka üheteistkümnenda hooaja. "Me jätkame selle näitamist niikaua, kuni keegi soovib sarja veel näha," lausus CBS-i ülemus Glenn Geller augustis. "Ma loodan, et see jätkub igavesti," lisas ta.