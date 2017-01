Mott The Hoople´i bassimängija suri Pete Overend Watts suri 69-aastaselt vähki, vahendas BBC.

Watts suri eile, teatas plaadifirma Angel Air Records esindaja. Tema pillimängu kuuleb bändi kuulsaimates lugudes, näiteks hitis "All The Young Dudes", mille autor on David Bowie.

Ansambli algkoosseis lagunes 1974. aastal. Bänd andis pärast seda kontserte lihtsat Motti nime all. 2009. ja 2013. aastal tuli ansambel uuesti kontserttuuriks kokku.