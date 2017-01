Tallinnas ja Helsingis toimuv filmifestival DocPoint laieneb algaval nädalal ka ETV2 ekraanile. Vaatajateni jõuab kolm mõjukat filmi möödunud aastast.

"Kuna DocPoint on esialgu siiski peamiselt kättesaadav vaid Tallinna kinopublikule, on suur rõõm teha juba mitmendat aastat koostööd ETV2-ga. Nii jõuavad eredamad linateosed meie programmist dokfilmide armastajateni üle Eesti," ütles Riin Eensalu, DocPointi korraldaja.

"Filmid, mida ETV2 vaatajad näha saavad, on tänavu kõik Rootsi fookusega," selgitas ERRi dokumentaalfilmide ostja Viola Salu. Ta lisas, et filmid on eriilmelised, neis leidub huumorit ja inimlikku soojust ning kaasaelamist katsumustele.