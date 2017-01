Pärast presidentide Petro Porošenko ja Kersti Kaljulaidiga kohtumist ning ühist pressikonverentsi viib edasine päevakava Ukraina presidendi kokku peaminister Jüri Ratase ja riigikogu esimehe Eiki Nestoriga.

Ukraina presidendi Petro Porošenko kohtumine Jüri Ratasega Stenbocki majas. (Alar Truu)

Peaminister Jüri Ratas kinnitas tänasel kohtumisel president Petro Porošenkole Eesti jätkuvat ja igakülgset toetust Ukrainale.

“Me ei tohi mingil juhul unustada ja võtta iseenesestmõistetavalt, et siinsamas Euroopas käib juba kolmandat aastat sõjategevus, milles on hukkunud ja viga saanud tuhanded inimesed. Me peame tajuma, et kitsamalt takistab see kogu Ukraina arengut, ent laiemalt on see oht Euroopa julgeolekule ja stabiilsusele,” lausus peaminister Ratas Petro Porošenkole.