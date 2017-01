Naisele antud rohi lõõgastas naist nii, et pärast meditsiinilist esilekutsumist ta otsustas korraks puhata, kuid tunni pärast ärgates selgus, et organism oli suurema töö ja vaeva ära teinud - laps oli sündimas. Läks kõigest veel vaid 10 minutit ja lapsuke sündis.

23-aastane eraõpetaja Alice Payne jäi haiglas magama, kuid tema üllatuseks ärkas ta alles siis, kui sünnitus oli peaaegu lõppenud, vahendab The Sun.

"Ma mäletan kuidas õde tahtis panna Philipi mu kätele, kuid ma jäin uuesti magama. Ärkasin kaks tundi hiljem, et korralikult oma pojaga kohtuda," meenutab naine.

"Kuigi ma olen rahul, sest mul jäi valu kogemata, siis soovin siiski, et oleksin lapse sünnil rohkem osalenud," selgitab ema ja lisab, et kui laps suuremana sünni kohta pärib, siis peab ta vastama, et magas selle maha.

"Kuna kokkutõmbeid jälginud monitor ei lugenud mind korralikult, siis arstid ei teadnud, et ma olin sünnitusega juba nii kaugel," selgitab emaks saanud Alice.

Esiti olid hämmeldunud arstid mures ja kartsid, et võibola tuleb teha keisrilõige, sest naine oli

Uimasel naisel aitas sünnitada abikaasa tuttav hääl, mis kordas, et pressi-pressi. See oligi ainus, mis naise keisrilõikest päästis ja maimukese kiiremini üsast maailma tõi.