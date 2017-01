Inglane eksib metsa ära. Satub üksiku maja peale, kus elab nägus noor neiu. Inglane palub öömaja, kinnitades, et neiul pole midagi vaja karta, kuna ta on d˛entelmen.

Magabki mees ilusti hommikuni, midagi amoraalset ette võtmata. Vaatab aknast välja ja näeb, et õu on kukkesid täis ja ainult mõned kanad. "Teil on nii palju kukkesid, preili." täheldab ta.

"Oh ei, kukki on ainult üks, teised on d˛entelmenid." vastab preili.