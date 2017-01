Kindlasti on näitlejatel raske armastust leida. Nad on alati kodust eemal, või kuskil kaugel filmivõtetel, mis ei jäta aega inimestega kohtumiseks. Pluss muidugi see, et nad on kuulsused, seega on raske "tavainimeste" seast omale kaaslast leida.

Digitalspy on koostanud nimekirja paaridest, kes mängisid armastajaid ekraanil, kuid jätkasid suhet ka päriselus.

1) Kit Harington ja Rose Leslie ("Troonide mängu" Jon Snow ja Ygritte)

(Vidapress)

Näitlesid koos: 2012-2014

On suhtes 2012. aastast praeguseni

Kuigi paarike on hoidnud oma eraelu üsnagi privaatsena, on teada, et Harington ja Leslie hakkasid käima pärast seda, kui Leslie "Troonide mängu" koosseisuga liitus.

Harington rääkis eelmisest aastast, kui ta Lesliega Islandil tutvus: "See maa on ilus, virmalised on maagilised ning just seal ma armusin," sõnas ta. "Kui sa oled juba kellestki sisse võetud ning nad mängivad sarjas su armastajat, on väga lihtne armuda," lisas ta.

2) Katie Holmes ja Joshua Jackson (Joey ja Pacey sarjas "Dawson’s Creek")

Katie Holmes ja Joshua Jackson (Vidapress)

Näitlesid koos: 1998-2003

Olid suhtes aastatel 1998-2000

Katie ja Joshua tegelikult olid suhtes päriselus juba enne seda, kui nende karakterid sarjas käima hakkasid.

Enne kui Holmes Tom Cruise’ga abiellus, paljastas naine armsas intervjuus, et 1998. aastal oli Joshua tema esimene päris armastus. "Ma lihtsalt ütlen, et ma kohtasin kedagi eelmine aasta ja armusin. See oli mu esimene armastus ja see oli midagi vaimustavat ja seletamatut," sõnas ta.

3) Adam Brody ja Rachel Bilson (Seth ja Summer sarjas "The OC")

Adam Brody ja Rachel Bilson (Vidapress)

Näitlesid koos 2003-2007

Olid suhtes aastatel 2003-2007

Kui teleekraanil olid nende karakterid koos pool hooaega, siis päriselus olid näitlejad koos kolm aastat.

Nüüd on mõlemad leidnud uue armastuse ning jällegi näitlejate seast, Bilson on olnud koos Hayden Christenseniga juba üheksa aastat ning Brody on abielus Leighton Meesteriga.

4) Anna Paquin ja Stephen Moyer (Sookie ja Bill sarjas "True Blood")

Anna Paquin ja Stephen Moyer (Vidapress)

Näitlesid koos: 2008-2014

Olid suhtes aastatel 2007-2010, abielus alates 2010. aastast

Keemia nende kahe vahel oli nii perfektne, et nad hakkasid käima pärast sarja esimese episoodi filmimist. Nüüd on nad tõestanud, et tegu ei olnud lihtsalt kirega, kuna abiellusid kolm aastat hiljem ja paaril on ka kaks ühist last – kaksikud Charlie ja Poppy.

Moyer rääkis 2015. aastal Paquini armumisest: "Me kohtusime võtete alguses ning olime mõlemad vallalised tol ajal ja seal oli lihtsalt sädet. Me ei näinud pärast seda kolm kuud ning ta oli vahetanud juuksevärvi tumedast blondiks ning mina olin muutunud blondist tumedaks vampiiriks. Kolmandal või neljandal võttepäeval – mis kõlab küll nii imalalt – ma teadsin, et tahan temaga oma ülejäänud elu veeta. See juhtus sekunditega ja saigi reaalsuseks."

5) Kaley Cuoco ja Johnny Galecki (Penny ja Leonard "Suure paugu teooria")

Kaley Cuoco ja Johnny Galecki (Vidapress)

Näitlesid koos: 2007. aastast praeguseni

Olid suhtes aastatel 2007-2009

See paar oli salaja suhtes umbes kaks aastat enne selle lõpetamist, kuid nende karakterid sarjas abiellusid ning Cuoco ja Galecki on päriselus siiani head ja lähedased sõbrad.

Esimest korda 2010. aastal suhtest rääkides, Cuoco paljastas: "See oli suurepärane suhe, kuid me ei rääkinud sellestki kellelegi sõnagi ja ei käinud mitte kuskil koos. Me olime teineteise ja sarja suhtes nii kaitsvad ega tahtnud seda ära rikkuda. Aga see tegi mind ka kurvaks. See ei olnud selline suhe, mida ma tahtsin, ma ei tahtnud peita. Me ei saanud midagi teha. See ei olnud nii lõbus, kui me oleksime tahtnud. Kõik alati küsisid meie kohta ja me eitasime-eitasime-eitasime. Ja ma hakkasin mõtlema, miks ma pean eitama, et ma seda inimest armastan? See pani nii mulle kui temale paraja põntsu. Me teadsime, kuidas kõike sügaval enda sees hoida ning seda mitte kunagi võtteplatsile tuua," rääkis näitlejanna, lisades, et paar läks enne pühi lahku.

"Ma olen väga õnnelik, et see oli ühine otsus ning me ei vihka teineteist," sõnas ta.

6) Ian Somerhalder ja Nina Dobrev (Damon ja Elena "Vampiiripäevikutes")

Nina Dobrev ja Ian Somerhalder (Vidapress)

Näitlesid koos: 2009-2015

Olid suhtes aastatel 2010-2013

Dobrev jäi seriaali veel kaheks aastaks pärast seda, kui nende suhe lõppes. Näitlejanna tunnistas, et ta ei oleks osanud arvata, et midagi tema ja kaasnäitleja vahel sünniks.

Ta rääkis 2012. aastal Seventeen ajakirjale: "Mõnikord ei saa parata, kellega sul side tekib ning selle vastu ei saa kaua võidelda. Ma ei tahtnud oma kaasnäitlejaga suhtes olla, kuna mu eesmärgiks oli seriaalis professionaalne olla."

Olenemata kuulujuttudest, et nende lahkuminek oli üsna räpane, ütles Dobrev eelmine aasta, et ta siiski meenutab Somerhalderit hea sõnaga. "Ma olen seda varasemalt öelnud, et me ei läinud lahku, kuna midagi halba oleks juhtunud või seetõttu, et suhtes polnud armastust või sõprust. Ma armastan teda ja ma usun, et meie sõprus on siiani tugev. Ma arvan, et ta on suurepärane ja ma hoolin temast, see ei ole muutunud," sõnas ta. "Me oleme professionaalid, me olime sõbrad enne kui me käisime ning oleme sõbrad ka praegu."

7) Jennifer Morrison ja Jesse Spencer (Cameron ja Chase seriaalis "Dr. House")

Jennifer Morrison ja Jesse Spencer (Vidapress)

Näitlesid koos: 2004-2010

Olid suhtes aastatel 2004-2007

Õige pea pärast sarjas kohtumist hakkasid näitlejad käima. Kaks aastat hiljem langes Spencer Eiffeli torni juures jõuludel ühele põlvele ja palus Morrisoni kätt. Kahjuks jättis paar asja järgmise aastanumbri sees katki.

Kuid sarjas jätkasid nende karakterid suhet ning isegi abiellusid 2009. aastal sarja viimases osas. Seega, olenemata sellest, et nad jätsid enda pulmaplaanid katki, pidid nad ikkagi filmima terve pulmapeo. See on ju lihtsalt piin!