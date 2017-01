Legendaarne Saksa avangardrokibänd Can teatas Facebookis, et lahkunud on nende trummar Jaki Liebezeit.

78aastase muusiku, kes oli krautrock’i tippansambli asutajaliige, viis hauda kopsupõletik.

1968. aastal Saksa Liitvabariigis asutatud Cani seda peetakse üheks kõigi aegade mõjukamaks avangardrokkansambliks, kirjutab The Guardian. “Imetore inimene ja Euroopa parim trummar,” ütleb oma Twitteri järelehüüdes briti muusik Jah Wobble, kes oli teinud Liebezeitiga koostööd 1980. aastatest alates.

The Guardiani teatel oli 1939. aastal Dresdenis sündinud Jaki esmalt džässtrummar, kes tegi koostööd koos Chet Bakeri enesega – ning see mõjutas oluliselt ka Cani helikeelt. Liebezeiti teeneks oli ka Cani psühhedeelsete lugude metronoomilaadne täpsus.

Kui ansambli bassimees Holger Czukay 1977. aastal lahkus, läks bänd pausile ning Liebezeit tegi koostööd nii Brian Eno kui ka Depeche Mode’iga. Ta oli ka ansamblite Phantomband ja Drums of Chaos liige.