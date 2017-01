A photo posted by Geri Horner (@therealgerihalliwell) on Jan 21, 2017 at 7:15am PST

"Mul on väga hea meel, et nad on mõlemad õnnelikud ning beebi on terve. Montague on hea inglise nimi, kuid meil ei ole selliseid nimesid, nagu beebi sai, peres olnud," kommenteeris beebi onu Geoffrey Kenyon May. "Ma arvasin, et beebile jäetakse üks pere traditsioonilistest nimedest," lisas ta.