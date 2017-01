Harju maakohtus algas täna kohtuasi, milles omal ajal superstaarisaates stuudiovooru pääsenud Keito Kaljulaidi süüdistatakse 2015. aasta suvel Wismari haiglas oma palatikaaslase tapmises.

Keito ohver, 44aastane Allan, nägi väidetavalt luulusid ning seoti seetõttu Wismari haigla töötajate poolt voodi külge. Päev hiljem sattus haiglasse Allaniga ühte palatisse narkoravile tulnud Keito.

Keito sai vabalt ringi liikuda ning ajal, mil haigla töötajad läksid uut patisenti vastu võtma, haaras ta padja ning surus selle aheldatud Allanile näkku. Lisaks kägistas Keito ohvrit linaga. Järelvalveta oli noormees kokku 40 minutit. Ehkki Allan viidi kiiruga haiglasse, ei õnnestunud tema elu päästa.

Allani abikaasa Galina jaoks on kõige valusam olnud teadmine, et mehe suurim hirm eluajal olid just narkomaanid. "Ta ikka rääkis, et tema neist aru ei saa ja kardab. Nüüd saigi just see hirm saatuslikuks. Ma ei taha mõeldagi, mida ta tundis, kui see juhtus. Võib-olla kutsus abigi, aga kedagi ei tulnud…"

2009. aastal osales Saaremaalt pärit Keito saates "Eesti otsib superstaari", kus ta jõudis stuudiovooru.