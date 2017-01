Paarkümmend aastat Gambiat valitsenud president Yahya Jammeh kaotas valimised ja lahkus riigist vähemalt 11 miljoni dollariga, teatas BBC.

Ühe tema renditud kaubalennuki pardale viidi ka luksusautosid ja muud väärtuslikku kraami. Uueks presidendiks valitud Adama Barrow´ nõunikud alles üritavad täpset kahju kokku arvestada.

Jammeh põgenes laupäeval. Mees oli võimul 22 aastat ning keeldus valimiskaotust tunnistamast. Jammeh väitis enne valimisi, et jumalikud väed kingivad talle ka järgmise ametiaja. Teda sundisid lõpuks lahkuma kohalikud võimuesindajad ja naaberiigid, kes ähvardasid sõjalise sekkumisega.

Valimises kaotanud Yaya Jammeh lahkus kodumaalt 21. jaanuaril (STRINGER)

Gambia pealinna Banjuli saabusidki Kesk-Aafrika vabariigi väed, et valmistada ette uue presidendi saabumine. Barrow viibib praegu Senegalis ja kodus ootavad teda juubeldavad rahvahulgad.

Inimõiguslased süüdistavad Jammeh´d väärtegudes. Endine president on muuhulgas väitnud, et suudab ravida viljatuid naisi ja aidsihaigeid. Tema praegune asukoht on teadmata. Võimalik, et mees peidab end Ekvatoriaal-Guineas.