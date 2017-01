Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat (pildil) võis oma koha kaotada kuna pooldas Kristen Michali saamist erakonna esimeheks, samuti tekitas reformierakondlaste sõnul probleeme see, et ta julges paar kuud tagasi kritiseerida Siim Kallase soovi Edgar Savisaarega koostööd teha. "Natuke kättemaksu moodi lõhnas, sest sisulisi probleemi tema tööga polnud," kinnitas üks riigikogu reformierakonna fraktsiooni liige. Nebokati ja Hanno Pevkuri koostöö mitte kuidagi ei sobinud ja esimehel puudus ka usaldus peasekretäri suhtes. Üks põhjus oli see, et peasekretär olevat helistanud inimestele ja soovitanud hääletada Hanno Pevkuri vastu ehk Michali poolt, märkis ta.