Uurimine kinnitas, et Galaxy Note7 ülekuumenemise põhjuseks olid kaht laadi akuprobleemid, mis mõlemad tekitasid lühise.

Edaspidiste sarnaste intsidentide ennetamiseks võetakse uute seadmete tootmisel kasutusele senisest veelgi tõhusamad kontrollmeetmed. “See juhtum on nii meile kui kogu tööstusele motivaator parandada liitiumioonakude ohutust ning me jagame oma kogemusi kõigiga, et kaasa aidata akude veelgi ohutumaks muutmisele,” ütles Samsung Electronics Baltics'i mobiilsete seademete juht Maris Kikans.



Lõuna-Korea pealinnas Seoulis toimunud pressikonverentsil teatas Samsung, et võtab endale vastutuse ebaõnnestumises täielikult tuvastada akude disainist ja tootmisest tulenevaid probleeme enne Note7 lansseerimist.