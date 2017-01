Linnapoiss jalgsimatkal külavahel:

"Oo, kui imeline lehm! Miks tal sarvi ei ole?"

Maajuntsu: "Lehmadel puuduvad sarved mitmel põhjusel: ühtedel kasvavad need vanemas eas, teistel lõigatakse need maha, kolmandatel ei peagi sarvi olema. Sellel lehmal pole sarvi selle-pärast, et ta on hobune."