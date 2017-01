Presidendi abikaasal Georgi-Rene Maksimovskil on Lasnamäel korter, mille võlad ühistu ees kerkisid nii suureks, et asja sekkus kohtutäitur ja Georgi-Rene teistele kinnistutele pandi peale keeld. Ühistust öeldakse, et praeguseks on probleem siiski lahendatud.

Presidendipaari ühine kodu on Tallinnas Nõmmel. Georgi-Rene on täielikult pühendunud perele ja Õhtulehtki on kirjutanud, et ta oskab kodu korras hoida ja märga pesu naljalt pesumasinasse vedelema ei jäta.

Inseneriharidusega Georgi-Rene Maksimovski omab kinnisvara. Näiteks on tal kaasomandis ligi kolm hektarit maatulundusmaad Harjumaal Kuusalu vallas Andineeme külas. Lisaks on tal kaasomandis maja Tallinnas Kristiines Tihase tänaval (ligi 1400 ruutmeetrit). Täielikult kuulub mehele korter Lasnamäel Mahtra tänaval (33 ruutmeetrit).