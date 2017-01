"Kui niimoodi peaks ükskõik mis alal ükskõik kus juhtuma, siis tulebki tulemus, mille peale tekib ka rahvusvaheline tähelepanu ilma igasuguste spetsiaalsete märkideta. Välismaalaste jaoks, kes käivad meie majas, on see maailma mõistes absoluutne tipp!"

"Selle objekti sümboolsus ja suur eesmärk suutis inimesi niimoodi mõjutada ja muutis need inimesed selliseks, et nad tegid seda kõike vaatamata kellale ja oma igapäevastele asjadele," lausub ta.

Et säärane projekt on meeskonna pingutuste tulemusena teoks saanud, on Pohhomovi sõnul seotud vaid ühe asjaga: seda tööd ei võetud kui tööd. Pigem suhtuti sesse majja kui südameasja.

"Eks see ole ju alati nii, ega midagi teha ole. Ei ole mõtet vaielda ega kembelda, me tegime ja teeme siiani oma tööd. Kui vaja, siis ka hambad ristis. Me ei pidanud vajalikuks tõestada, et tuleb säärane külastajate vool nagu on praeguseks juhtunud. See, mida planeerisime, juhtus. Kahtlustused jäävad sinna, kuhu jäävad. Nii ongi."