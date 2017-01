Ka ise sügisel presidendiks pürginud endine välisminister Marina Kaljurand ütleb, et Donald Trumpile tuleb anda aega enda tõestamiseks, sest mitmed tema seisukohad on õiged, kuigi viis, kuidas neid on väljendatud, on sageli ootamatu. Nagu oli ootamatu ka Trumpi valimine Ühendriikide presidendiks ja Kaljuranna mittepääsemine presidendivalimiste teise vooru.

Reedel astus ametisse USA uus president Donald Trump. Kogu progressiivne inimkond on paanikas. Mis juhtuma hakkab?

Ma ei tea, kas paanika on õige sõna. Kindlasti on palju ettearvamatust. Sest taolist presidenti pole Ameerikal ilmselt kunagi olnud. Inimest, kes saab presidendiks ja kellel puudub igasugune riigivalitsemise kogemus. Kes on väga edukas ärimees, aga kes pole riigi juhtimisega tuttav. Kuigi Trump on lubanud Ameerika taas ühendada, siis ma kahtlen, kas selle aja jooksul, mis on möödunud valimistest siiani, on tal see õnnestunud. Vastupidi – ta on tülli läinud oma luureorganisatsioonidega, oma ajakirjandusega, ütleb endiselt asju teravamalt, kui sobib öelda ühel presidendil. Sest mida me ootame ühelt presidendilt? Mida ootavad ameeriklased? Nad ootavad kedagi, kes on ühendaja, kes on kõigi president. Ja selles rollis peab Trump ennast tõestama hakkama.

Kas Obama oli kõigi president?