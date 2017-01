Riigikogu EKRE saadikud paluvad justiitsminister Urmas Reinsalul selgitada, mis seisukohal on valitsus okupatsioonikahjude nõude osas Venemaa Föderatsioonilt ja kuidas võib mõjutada kahjunõuete esitamise protsessi valitsus-erakonna seotus Venemaa Föderatsiooni valitsuserakonnaga Ühtne Venemaa.

EKRE fraktsioon küsib arupärimises, kas justiitsminister kavatseb endiselt täita 2004. aastal riigikogu poolt valitsusele pandud ülesandeid.

Nimelt andis riigikogu 9. juunil 2004 oma otsusega suunise valitsusele esitada riigikogule oma seisukoht okupatsioonide jooksul tekitatud kahjudest ja kaotustest tulenevate võimalike kahjutasunõuete kohta hiljemalt 1. jaanuariks 2005. Sama aasta 14. jaanuaril saadeti riigikogule valitsuse seisukoht, millega tehti justiitsministeeriumi üheks ülesandeks koos välisministeeriumiga tegeleda võimaliku kahjutasunõude ettevalmistamisega.

"Seoses hiljuti toimunud muudatustega valitsuse koosseisus on asjakohane käsitleda taas okupatsioonikahjude kompenseerimise küsimust. Seoses asjaoluga, et koosseisu muudatus puudutab peaministri erakonda, kellel on koostööprotokoll Venemaa Föderatsiooni peaministrierakonnaga Ühtne Venemaa, on kriitilise tähtsusega saada ülevaade uue valitsuse seisukohtadest kahjunõude esitamisel ja järjepidevusest riigikogu otsusega määratud kohustuste täitmisel," teatavad arupärijad.