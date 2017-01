Metsatöllu trummar Marko Atso meenutab, et RAM-i meeskooriga esitati Veljo Tormise loomingut kümme aastat tagasi. Küll aga alles kuu aja eest tuli Atsole mõttesse, et võiks sama projekti taaselustada. "Võib-olla tulebki see projekt ette võtta nüüd. Mälestuseks Veljole," sõnab ta.

Atso kohtus Tormisega viimati umbes paari aasta eest, seda Veljo Tormisele pühendatud kontserdil.

"Mulle meeldis tema juures see, et tema mõistus ja pilk olid sama terased kui 20-aastasel. Seda lõpuni välja. Osad vanemad inimesed muutuvad justkui tüdinuteks, nagu juba ootaksid, millal ära saab minna. Veljol seda märki ei olnud," räägib Atso.

"Mulle meeldis, kui ta rääkis muusikast. Muusikutel on selline termin, et mängitakse click track'i järgi. Veljo ütles, et muusikat on vale panna täpsesse takti, kuna see võtab muusikalt hinge ära. Ühtegi teost ei saa esitada nii, et sul on automaatne robot, mis mängib sulle nö klikki ette ja sa mängid seda. Ma olen temaga selles suhtes hästi nõus. Olen püüdnud tema öeldut järgida," sõnab ta.