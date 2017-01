Peamine populistide koondamise eesmärk oli ühistegevus, misläbi tagada kõikjal valimisedu. Mõneti näib see raske olevat, sest näiteks Frauke Petry on varem kinnitanud, et Prantsuse Rahvarinne on AfDga võrreldes liialt vasakpoolne ning Põhjaliiga on pigem traditsionaalse parempoolsuse esindaja. Marcus Pretzell tuletas küll meelde, et tähtis on tegelik poliitika, kus vajatakse sõpru. "Me peame olema oma eesmärkides ja nende saavutamise tees ühtsed," ütles ta, et erinevused tuleb ühistöö nimel unustada.