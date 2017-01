President Kaljulaid langetab pea Veljo Tormise mälestuse ees ning avaldab kaastunnet Veljo Tormise lähedastele.

"Langetan pea Veljo Tormise mälestuse ees. Meie seas ei ole enam suurmeest, kes suutis ühendada Eesti muistse vaimu meie tänapäevase kultuuri ja eestlaseks olemisega. “Minu rahva laul on mulle kõige parem, ilusam ja väärtuslikum,” on Helilooja öelnud. Meie kohus on hoida ja säilitada tema pärandit ning ammutada sealt tarkust, mida ta meile jättis. Minu sügav kaastunne Veljo Tormise lähedastele," kirjutab president Kaljulaid oma Facebookis.