Eesti koorijuht Hirvo Surva sõnab, et armastatud helilooja Veljo Tormise lahkumise näol on lõppenud üks ajajärk.

Õhtulehe palvele Veljo Tormise panust Eesti muusikasse kommenteerida, paljub Surva võimalust vastata kirjalikult. Mõne hetke pärast saatis ta kaunid read:

"On lahkunud üks suur mees... Sümbol eesti muusikas... Mees, kes talletas armastuse oma maa, keele ja oma rahva vastu helidesse, mis ei kustu. On lōppenud üks ajajärk... Me oleme ōnnelikud, et saame öelda, me elasime samal ajal selle mehega... Head teed sul minna Veljo... Kaastunne meile kōigile..."