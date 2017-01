Tallinn Music Weeki peakorraldaja Helen Sildna meenutab oma järelhüüdes lahkunud Veljo Tormist Eesti rahvalaulu ühe olulisema taastutvustajana.

"Lahkunud on Veljo Tormis... Tohutult oluline ja eriline osa Eesti muusika loost. Helilooja, kes tõi ajaloo sügavusest meieni tagasi Eesti iidse laulutraditsiooni ja õpetas meid iseenda kultuuritausta taas tundma ja austama, pakkudes ainest ja inspiratsiooni tervele põlvkonnale muusikutele, olles Eesti rahvalaulu üheks olulisemaks taastutvustajaks. "Mitte mina ei kasuta rahvalaulu, vaid rahvalaul kasutab mind" nagu ta ise kunagi ütles.

Või nagu Ülo Krigul on kirjutanud: "Et oma kaevu korraga mitte kuivaks tõmmata, tuleb teada, kustkohast see vesi sinna saab. Tormis on selle peale mõelnud, seda öelnud ja tundub, et teda on kuulda võetud."" kirjutab Sildna oma postituses.