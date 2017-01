Valitsusel on plaan hakata maksma esimese samba pensioni staaži, mitte sissetuleku järgi. Arvestades, et Eesti maksis vaese üleminekuriigina taasiseseisvuse algul pensionäridele võrdset elatisraha, siis sarnase süsteemi juurde naasmine justkui möönaks, et vahepeal möödunud veerand sajandiga poleks mingit arengut nagu olnudki. Selles suhtes on õigus Taavi Rõivasel ja Jürgen Ligil, kelle sõnul kaotab selline samm paljude lootuse suuremale pensionile ja tähendab kvalifitseeritute mõnitamist. Ka nõukaajal oli arst ja professor pandud koristaja ja labidamehega sama pulga peale.

Kui seni kehtinud töötasu arvestamise süsteem pensioni määramisel on järjekordse reformi ettevalmistajate sõnul kahjulik kolmveerandile töötajaist, siis võrdsuse tagamiseks läheb valitsus oma otsusega veerandi töötajate pensioni kallale. Väited kellegi ebaõiglaselt suurest pensionist kõlavad kummaliselt, et mitte öelda kommunistliku võrdsustamisena olukorras, kus keskmine vanaduspension on vaid 390 eurot. Jutt ei käi siinkohal mitme tuhande euro suurustest eripensionitest, vaid harilike pensionisaajate sissetulekust.

Muudatused räägivad tegelikult vaid sellest, et raha on vähe ja tulevik tume. Kui töökäte arv väheneb ja pensioniealiste arv suureneb, siis tulebki mõelda uute lahenduste peale. Pensioniea tõstmisest ja sidumisest keskmise oodatava elueaga on juba juttu olnud. Samuti õigusest ise valida pensionile jäämise aega või saada pensioni osaliselt. Pensionisüsteemi aluste põhimõtteline muutus eeldab aga avalikkusega nõupidamist, mitte teerulli.

Kui reformijad eeldavad, et inimeste individuaalne pingutus kajastub teise sambasse kogutud rahas ja sealt tehtavates väljamaksetes, siis siin on vaja kiiresti ja resoluutselt lõpetada olukord, kus fondid teenivad rohkem iseenda, kui sinna raha maksvate töötajate huve. Kuna teine sammas on enamikule kohustuslik, on ka riigil kohustus nende sammaste hea käekäigu eest seista. Ka peavad inimesed saama teiste riikide eeskujul õiguse vajadusel teise samba raha korraga välja võtta.

Aga võtmeküsimus on siiski majanduse käimatõmbamine. Kuni majanduskasvu pole, siis tähendab igasugune pensionireform vaid vaesuse ümberjagamist ja riigilt elatisraha.