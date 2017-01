Valitsusel on kavas hakata maksma esimese samba pensioni mitte sissetuleku põhjal, vaid ainult staaži arvestades. Arvestades, et Eesti maksis vaese üleminekuriigina taasiseseisvuse alguses kõigile pensionäridele võrdset elatisraha, siis sarnase süsteemi juurde naasmine justkui möönaks, et vahepeal möödunud veerand sajandiga poleks mingit arengut nagu olnudki.

Kui senikehtinud töötasu arvestamise süsteem on järjekordse reformi ettevalmistajate sõnul kahjulik kolmveerandile töötajaist, siis võrdsuse tagamise nimel läheb valitsus oma otsusega kallale veerandi töötajate pensionile. Väited kellegi ebaõiglaselt suurest pensionist kõlavad kummaliselt olukorras, kus keskmine vanaduspension on vaid 390 eurot. Mitte veerand meist ei saa liiga palju, vaid kõik saavad normaalseks äraelamiseks liiga vähe. Jutt ei käi siinkohal mitme tuhande euro suurustest eripensionitest, vaid harilike pensionisaajate sissetulekutest.

Kõik need muudatused räägivad tegelikult vaid sellest, et raha on vähe ning tulevik tume. Kui töökäte arv väheneb ja pensioniealiste arv suureneb, siis tulebki mõelda uute lahenduste peale. Pensioniea tõstmisest ja sidumisest keskmise oodatava elueaga on juba juttu olnud. Samuti õigusest ise valida pensionileminekule jäämise aega või saada pensioni osaliselt. Pensionisüsteemi aluste põhimõtteline muutus eeldab aga avalikkusega nõupidamist, mitte teerulli.

Kui reformijad eeldavad, et inimeste individuaalne pingutus kajastub teise sambasse kogutud rahas ja sealt tehtavates väljamaksetes, siis siin on vaja kiiresti ja resoluutselt lõpetada olukord, kus fondid teenivad rohkem iseendi, kui sinna raha maksvate töötajate huve. Kuna teine sammas on enamiku jaoks kohustuslik, on ka riigil mitte ainult õigus, vaid ka kohustus nende sammaste hea käekäigu eest seista. Ka peavad inimesed saama teiste riikide eeskujul õiguse vajadusel teise samba raha korraga välja võtta. Valitsus küll viitab, et vabatahtlik kolmanda sambaga liitumine tagab suurema pensioni, kuid väike liitunute arv näitab nii meie madalat palka kui usu puudumist fondidesse.

Aga võtmeküsimus on siiski majanduse käimatõmbamine. Kuni majanduskasvu pole, siis tähendab igasugune pensionireform vaid vaesuse ümberjagamist ja riiklikku elatisraha.