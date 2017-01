President Toomas Hendrik Ilves avaldas oma Twitteris kaastunnet Veljo Tormise lahkumise üle.

"Olen tõeliselt kurb kuuldes Veljo Tormise lahkumisest. Ta oli üks parimaid kaasaegse koorimuusika heliloojaid," kirjutas Ilves oma kontol.

Deeply saddened to hear of the passing of Veljo Tormis, one of the greatest composers of contemporary choral music. https://t.co/GXj4hUKqmI