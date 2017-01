Nagu sellest veel vähe oleks, et Ameerikat sai juhtima vähemalt sõnades ettearvamatu inimene, on oma tegudes kontrollimatuks muutunud ka Türgi. Kui tegu pole Vene infosõja kõrgpilotaažiga, siis alustasid hiljutised vihavaenlased Venemaa ja Türgi ühiseid õhurünnakuid Süürias ISISe vastu. Vähemalt Venemaa kaitseministeerium on ühisrünnakust teada andnud ja uudist on vahendanud ka maailma infoagentuurid. Venemaa kinnitusel osalesid väga tõhusas rünnakus üheksa nende ja kaheksa Türgi sõjalennukit.

Kas Türgi üha sügavam vajumine idamaise feodalismi vesiliiva ja koostöö alatoitumusest juba vaaruva Venemaaga võib viia piirkonna suurima sõjaväe NATO ridadest kadumiseni?

Eriti kui arvestada Donald Trumpi seisukohaga, et välispoliitikale tuleb vaadata pragmaatiliselt: kaaluda võib Krimmi tunnustamist Venemaa osana ning sanktsioonide tühistamist. Venemaa okupeeritud Gruusia aladest ei räägi enam keegi. Peatselt ei räägi keegi enam ka Krimmist?

Need on vähemalt sama valusad hoobid turvalisusele, kui paar miljonit Euroopas ringiluusivat moslemiimmigranti.

Kas tõesti oli lääne ühtsus vaid ilus sõnakõlks meie endi rahustamiseks?