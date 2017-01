Mingi projekt jõuab nüüd lõpule, olgu see siis vaimses- või argielu plaanis. Hetkelise vabanemistunde järel ära unusta keskendumist, kuna unelemine kipub võimust võtma. Kui soovid elus pöörata uut lehekülge, on selleks samuti õige aeg. Kasuta praegust hetke ära ja võta ette kõik see, mille oled seni edasi lükanud.

Kuna oled rahul iseenda ja sellega, millises eluetapis oled, langetad otsuseid kindlakäelisemalt, tead, mida tahad ning suudad soovid ka teoks teha. Isegi kui keegi üritab sinu jalgealust õõnestada, ära allu provokatsioonile ja usalda iseennast. Praegu ei tohiks sind miski suuta kõigutada.

KAKSIKUD

Pööra tavapärasest enam tähelepanu kokkusattumustele, mis viitavad eesolevatele sündmustele ning millest saad lähtuda. Ära ehmata, kui need märgid võivad esmalt tunduda pinnapealsed või mõttetud. Küll aga pead taas meeles pidama, et need viited ainuüksi ei too sinu ellu muutusi, vaid sina ise pead need soovi korral ellu viima.

VÄHK

Kuigi oled julge ja pakatad energiast, hoia silma peal kangekaelsusel. Sul ei pea alati õigus olema ning kuulama peab ka teiste inimeste arvamusi. Täpselt niisamuti ära ürita kedagi petta või midagi varjata, sest sauade energia toob varem või hiljem selle päevavalgele. Ole ettevõtmistes julge ning ära karda arvamust avaldada, kuigi tee seda vaid siis, kui pead kriitikat tõesti vajalikuks ja põhjendatuks.

LÕVI

Kuna õnn paistab peesitavat sinu õuel, saad praegu seda, mida soovid. Kaotada ei ole midagi, kui väljendad oma soove selgesõnaliselt. Küll aga tuleb sul kõike teha ausalt. Unusta teiste petmine enda eesmärkide nimel, ka väiksed valged valed, sest praegu paljastuvad needki.

NEITSI

Kõige parem oleks enda jaoks tavapärasest rohkem aega võtta. Väikesed jalutuskäigud või õhtu meeldiva muusika seltsis aitavad sul maha rahuneda ja mõista, mis on see, mida peaksid praegu tegema. Ära muretse teiste, vaid iseenda pärast.

KAALUD

Tähelepanu all on suhted inimestega sinu ümber. Selleks, et olla rahul ja õnnelik, peaksid katsetama erinevaid variante, et leida enda jaoks see õige lähenemisviis. Sul on kindel eesmärk, mille poole soovid püüelda, mistõttu võta rahulikult aega kõigi plusside ja miinuste kaalumiseks ning ära torma pea ees tundmatusse.

SKORPION

Tavaelus sujub paremini erinevate lahenduste leidmine – ehk tead ühtäkki ka lahendust millelegi, mille varasemalt kõrvale heitsid, kuid mille nüüd paremini ära suudad lahendada. Lase end kanda igapäevaelu lihtsatest asjadest ja ära muretse üleliia: väikesed asjad viivad sageli suurte asjadeni. Tegele väikeste asjadega ning neist saavad suured.

AMBUR

Sinu elus on küllaga potentsiaali millegi uue alustamiseks, mida oled seni edasi lükanud. Kui alustad sellega nüüd, saadab sind edu. Otsused, mida langetama pead, tulevad kergelt ning tõenäoliselt ei eksi sa ka valikute tegemisel. Küll aga tasuks ettevaatlik olla, et loorberitele mitte puhkama jääda – kõik tuleb üsna kergelt ja laabub kergelt, kuid osa tööst ootab veel ees.

KALJUKITS

Tegelema pead peamiselt raha- ja tööasjadega, mille puhul tõotab nädal positiivseid vastuseid. Ühtlasi pööra rohkem tähelepanu argiasjadele. Pea meeles, et kui kannad hoolt väikeste asjade eest, sujuvad ka suuremad.

VEEVALAJA

Sinu elu peaks olema järgneval perioodil edukas ja õnnelik ning leidub palju hetki, mille üle saad ja peadki uhke olema. Looda vaid parimat ning see saab tõeks, kuid ära löö nina väga püsti – liigne uhkus võib mõjuda vastupidiselt ja tekitada ebavajalikku kadedust enda ümber.

KALAD