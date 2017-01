Dubai on suurejooneline linn, millel vaja millegagi uhkustada. Näiteks asub Dubais maailma kõige kõrgem hoone, 828 meetrit kõrge Burj Khalifa. Linn on täis pilvelõhkujaid ning on naljakas mõelda, et vaid mõnikümmend aastat tagasi polnud seal peaaegu mitte midagi. Linn on hiljuti ehitatud selliseks nagu me teda praegu näeme.

Mina ja sõbranna Geidi, kellega koos Dubaisse tulime, saame mitmete kohalike taksojuhtidega jutu peale. Nii mõnedki neist on juba pikalt Dubais elanud ning nentisid (üks on pärit Pakistanist, teine Bangladeshist), et linn on meeletult palju selle ajaga muutunud.

2010. aastal valmis saanud Burj Khalifa on üks linna pärleid. Võrreldes varasemate maailma kõrgeimate hoonetega on Burj Khalifa nii mõneski erinev: seal on eluruumid, hotell ja kontorid. Turistid pääsevad Burj Khalifasse läbi hiigelsuure kaubanduskeskuse Dubai Malli (kus on muide umbes 1200 poodi). Kuna meie Geidiga seda esialgu ei teadnud, püüdsime hoonele läheneda valest nurgast ning peagi hõikas meile üks turvamees, kuhu soovime täpsemalt minna. Selgus, et oleme absoluutselt valel teel ja õigesse kohta jõudmiseks pidi veel mitusada meetrit kõndima. Ei tea, kas tahtsime kogemata tungida mõne rikkuri valdustesse?