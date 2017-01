Kukumägi kasvatas filmirolli tarvis ette suure habeme. "Ma arvasin, et see jääb mulle talla alla kinni ja täid tulevad sisse," rääkis näitleja, kes on mänginud paljudes mängufilmides, sh Peeter Simmi „Tätoveeringus“ ja „Ideaalmaastikus“. Kukumägi sõnul määriti ta habet hobuserasvaga, aga ta ütles, et eks filmis tuleb kõik ära kannatada.

"Pidasin iga võttepäeva kohta päevikut, aga mitte sellist, et täna oli seitse kraadi külma, vaid ikka muid asju," rääkis Kukumägi ETV pühapäevasaatele "Hommik Anuga“, märkides, et võtted olid rasked, sest pidi palju külmetama.

Armastatud näitleja rääkis ka oma praegustest suhetest alkoholiga ning avaldas lootust, et tal elus jätkub liin, kus ta asub praegu – "kärakas on tagaplaanil“. Kukumägi ütles, et "nii palju muid asju on teha“. Teda aitab praegu meditatsioon, kuigi ta on proovinud abi leida ka Anonüümsetelt Alkohoolikutelt, kloostrist ja nõidadelt. "Nüüd ma võin väikse topka teha või 25 dekaliitrit väga head viskit pika aja jooksul, aga ma ei pea end siruli tõmbama ja neid pikki tsükleid ma ka ei tee enam." Naine on Kukumägi sõnul talle suureks toeks.