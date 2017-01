Ajast, mil ma viimati reisiblogi pidasin, on möödunud juba mõnda aega. Elu on lihtsalt nii läinud, et viimase aasta jooksul olen rohkem aega veetnud Eestis kui välismaal. Aga välismaaga olen ikkagi seotud väga tihedalt, sest vean Õhtulehe reisipodcasti "Järgmine peatus". Ja ega reisiraamatu välja andmisest pole ka üleliia palju aega möödas.

Et ma viimase aasta olen pikalt Eestis olnud ei tähenda, et ma enam ei armastaks reisida. Lihtsalt vahel on vaja puhata sellest, mida südamest armastad, et taas mõista, kui tähtis see elus on. Nii ma siis jõudsin selleni, et õige aeg on nüüd minna välismaale.

Mulle tundub, et viimasel ajal on Dubai saamas populaarseks reisisihtkohaks. Tõmbaksin ehk isegi väikese võrdluse Egiptusega. Araabia Ühendemiraadid on samamoodi moslemiriik nagu Egiptus, seal on talvel soe, ümberringi laiub kõrb, inimesed on sõbralikud ja sinna lennata pole väga kallis. Ja kuna Egiptusesse nii palju enam ei minda (mäletate, kuidas terroristid lasid alla Egiptusest Venemaale suundunud reisilennuki?), siis on ju vaja leida mõni puhkusealternatiiv umbes kuue tunni lennusõidu raadiuses. Seetõttu satubki viimasel ajal Dubaisse võrdlemisi palju eestlasi.