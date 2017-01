Kuu ja Marsi kvadraat ühelt poolt paneb sind küll tegutsema, ent samas võid tunda, et midagi hoiab sind tagasi. Suuna oma energia ühte kindlasse punkti, ära end asjata killusta!

Kaksikud

Sinu ja teiste vahel on palju erinevaid peegeldusi, mis võivad endas kanda ka pingemomente. Keegi võib sulle esitada mingeid tingimusi või olla sinu suhtes tõrjuv.

Vähk

Oled sellises meeleolus, et tahaksid mõne inimese enda jaoks ära konserveerida. Sa ei taha hetkel eriti suhelda, kuid samas ei meeldi sulle ka mõte sellest, et sulle meeldiv inimene teistega suhtleb.

Lõvi

Esmapilgul kerge ja pealiskaudse olukorra või kohtumise taga võib olla peidus midagi, mis paneb sind kukalt kratsima. Täna pead olema hea psühholoog ja oskama näha asjade peidus poolt.

Neitsi

Tänane päev soosib praktiliste ja vaimsete-hingeliste energiate ühendamist. Keegi, kellega kohtud, võib su mõtetele ja plaanidele anda sootuks uue suuna. Suhted lähedastega vajavad erilist taktitunnet.

Kaalud

Reeglid ja ettekirjutused on tihti selleks, et igaüks ei saaks kohe sinna, kuhu soovib. Reeglid loovad teatud distantsi ja hoiavad eemal tüütud tüübid. Sa tajud praegu just niimoodi.

Skorpion

Ürita olla avatum ja pingevabam – sul võib olla tunne, et sind jälgitakse ja üritatakse su kehakeele kaudu su plaane ära arvata. Lihtsalt suhtle ja ära aja inimsuhteid nii keeruliseks!

Ambur

Kuu ja Saturn on Amburi märgis ühenduses. Niisiis võid täna tunda, et asjad ei liigu nii kiiresti, nagu sa sooviksid. Ürita lõpetada kõik poolikud ettevõtmised ja uute asjadega ära veel algust tee.

Kaljukits

Kuu ja Saturni ühendus muudab su oleku tõsiseks ja veidi „nurgeliseks“. Sa jätad mulje, et oled millessegi süvenenud, kuid tegelikult jälgid vargsi teiste käitumist. Ära end liiga ära väsita!

Veevalaja

Sulle võib tunduda, et mingi seltskond või grupp piirab su vabadust või esitab sulle mingeid ahistavaid tingimusi. Nii võibki olla, aga homme on selles osas juba palju parem päev!

Kalad