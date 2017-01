Päev reisi või õpingute alustamiseks. Teisel tasandil sobib hetk selleks, et vajaduse korral oma partneriga asjad selgeks rääkida. Kuid ostes-müües võid olla pealiskaudne või hooletu.

Kaksikud

Kui lood täna uue suhte või lihtsalt kohtud kellegagi esmakordselt, võib see suhe hiljem väga sügavaks ja omapäraseks kujuneda – eelkõige vaimses ja informatiivses mõttes.

Vähk

Võid sattuda suhtesse, mis sulle ülitugevat emotsionaalset mõju avaldab. Samas on oht näha teist inimest kas läbi roosade või siis mustade prillide. Sinu ja teiste vahel võivad olla „kõverpeeglid”.

Lõvi

Päeva märksõnadeks võiks olla „korrastatus, süsteem, korrigeerimine”. Korista oma tuba või puhasta oma mõtete kamber! Sobiv hetk ka oma tervisega seotud muudatuste tegemiseks.

Neitsi

Oled loovas ja üsna eksperimenteerivas seisundis, kuid millegipärast hoiad end ikka tagasi. Ole aktiivsem alustama! Vaatamata kõige sobib õhtune aeg ideaalselt intiimseteks hetkedeks.

Kaalud

Muretsed tuleviku pärast. Samuti võib mõni seik minevikust sind ülemäära mõjutada. Harjumustel on hetkel su üle tugev võim - ära oma tahtejõudu mõne halva harjumusega provotseeri!

Skorpion

Pööra täna suuremat tähelepanu neile mõtetele, mis sulle pähe tulevad. Need su mõtted on nagu munad, mis vajavad veidi „haudumisaega”, et olla päris küpsed ja kasutusvalmis.

Ambur

Lähipäevadel võib minevikuga seonduv sinult suuremat tähelepanu nõuda. Olgu selleks siis mõni vana suhe või mingi mälestus-meenutus, mis võib su hoogu veidi maha võtta. Päev ei soosi arvutite ja sidevahendite soetamist.

Kaljukits

Öösel kell 0.43 jõudis Kuu Kaljukitse. Täna võid sa olla kinnine ja kahtlustav – arvad et sinu siirust ja avameelsust võidakse kuidagi ära kasutada. Suhe Kaksiku või Neitsi märgi esindajaga ei pruugi olla lihtne.

Veevalaja

Kasuta päeva sisevaatluseks, meditatsiooniks – su teadvuse ja alateadvuse vahel peaks uks lahti olema, mistõttu saad oma hingejõududega parema kontakti. Avalikes kohtades aga hoia oma asjadel silm peal!

Kalad