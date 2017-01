Kui sinu ja su bossi vahel on mingi kana kitkuda, siis täna võib jälle kitkumiseks minna. Seega hoia madalat profiili ja ära tee midagi, mis võiks teda ärritada. Ettevaatust liikluses!

Sõprus on see allikas, millest ammutad energiat ja elujõudu. Seega suhtle nendega, kellega saad maailma asjade üle arutada. Samas kipud sa enda maailmavaadet teistele peale suruma.

Kaksikud

Õhus hõljub millegi erilise ootus – see võib sulle ka lihtsalt tunduda, kuid omapärase tunde tekitab see kindlasti. Ning see tunne võib aidata näha mõnda vana probleemi uues valguses.

Vähk

Kuu kvadraat Uraaniga võib luua olukordi, mis on kas ootamatud või lihtsalt veidrad ja ebatavalised. Täna tasuks eksperimenteerida millegi erilisega. Keegi võib üllatada või lausa ehmatada.

Lõvi

Võid tunda alateadlikku vajadust teiste üle domineerida või omada lihtsalt teistest paremat positsiooni. Teisel tasandil võib täna tööd kas palju olla või on päevakorras lihtsalt üks väga oluline asi.

Neitsi

Nüüd võib sinuni jõuda info, mis ei pruugi olla õige ja mis võib sind valele teele juhatada. Õhtune aeg võib tuua põneva või tavatu sündmusi, ka romantiline liin on paljulubavas seisus.

Kaalud

Mõni minevikus alguse saanud protsess võib takerduda ja nõuda uut lähenemist. Probleem ilmneb ehk uuel kujul, andes samas ka võimaluse leida sellele probleemile originaalne lahendus.

Skorpion

Tooni andev kosmiline muster muudab tempo äärmiselt kiireks, mis omakorda tekitab totaalset ajapuudust. Aja asju tähtsuse järjekorras, muidu lood enda ümber kaose. Loo mingi süsteem!

Ambur

Päev ei sobi eriti keerulise tehnika ega ka kallite ehete hankimiseks (oht neid hiljem ära kaotada või hakkab tehnika streikima). Ja rahvarohketes kohtades hoia oma vidinatel silm peal!

Kaljukits

Kaljukitses liikuv Kuu on ühenduses Pluutoga ja kvadraadis Uraaniga. Selline kombinatsioon võib kaasa tuua suure pinge ja rahutuse, mis võib eriti liikluskeerises ohtlik olla. Suhetes kodustega hoia viisakat joont.

Veevalaja

Kuu ja Uraani kvadraat võib sind taaskord muuta mässumeelseks ja norme ignoreerivaks. Võid kergesti hakata silma ka seadusesilmadele, mistõttu võid saada näiteks trahvi. Kuid ideid sul jätkub!

Kalad