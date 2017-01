Kaksikud

Sobiv päev intellektuaalseks tegevuseks, millegi uurimiseks, mingi uue teemaga tutvumiseks. Samas võivad töised või muud ühiskondliku tegevusega seotud suhted kaasa tuua tavalisest suuremaid kohutusi.

Vähk

Võid tunda end justkui maa ja taeva vahel olevana – sa ei suuda otsustada, kas tõusta lõplikult lendu või teha hoopis üks korralik maandumine. Teisel tasandil nõuab päev kõikide poolikute asjade lõpetamist.

Lõvi

Kõik neljasilmasuhted võivad nüüd olla olulised, kuid need ei pruugi olla lihtsad. Keegi võib sinuga käituda kas ebatavaliselt või tekivad teie vahele mingid tegelikkust moonutavad kõverpeegeldused.

Neitsi

Kuigi on reede ja tavainimesele nädala viimane tööpäev, on just täna õige hetk mingisse töösse tõsiseks süvenemiseks. Õhtusel ajal ja eriti öösel ole igaks juhuks ettevaatlik loomadega.

Kaalud

Sind võib täna külastada õnnelik juhus või tuled ise mõne suurepärase idee peale. Sinus on ka meeldiv kergeltvõtmise ja asjalikkuse suhe, mis muudab ka raskema töö nauditavaks.

Skorpion

Minevikku ei saa muuta? See pole sugugi kindel, sest kui sa mineviku ümber hindad, ongi see suures osas sinu jaoks muutunud. Nendel päevadel on sul võimalus oma minevikuga rahu teha.

Ambur

Võimalikud on sündmused, mille suhtes sul tuleb kiiresti otsus langetada. Sinu kiirus ja võime mitme asjaga korraga tegeleda ajab mõnel juhmil tegelasel kopsu üle maksa.

Kaljukits

Veenuse ja Saturni täpne kvadraat ning praktiliselt olematuks kahanenud Kuu on märgid sellest, et peaksid võimaluse korral lõpetama kõik poolikud tööd ja uute ettevõtmistega mitte veel alustama.

Veevalaja

Kell 10.36 jõuab Kuu Veevalaja märki. Võimaluse korral püüa täna otsad kokku tõmmata kuna homme öösel kell 2.07 on Kuuloomine Veevalajas. Homme hakka siis vaikselt uusi asju planeerima.

Kalad