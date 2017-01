Sinus on jõudu ja soovi end maksma panna. Samas võib sinu domineerimissoov kedagi häirida. Teisel tasandil võivad muutuda keeruliseks kodu või minevikuga seotud suhted ja olukorrad.

Ajahetk võib kaasa tuua mõne ootuse täitumise. Seda siiski vaid juhul, kui eelnev tegevus on tasemel ja eetiline olnud. Kui midagi on kergelt kätte tulnud, siis võib see sama kergelt ka kaduda.