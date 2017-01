Laupäeval Washingtonis aset leidnud massimeeleavaldusel astusid The Women's Marchi lavale ligikaudu 300 000 meeleavaldaja ette teiste seas näitleja Scarlett Johansson ning superstaarid Madonna ja Alicia Keys. Madonna kuulutas, et on mõelnud Valge maja õhkulaskmisele. Scarlett Johansson sõnas, et naised ei peaks laskma poliitikutel ja meditsiiniasutustel otsustada, milliseid valikuid naised langetavad oma keha ja tervise suhtes, vahendas Iltalehti. "President Trump, ma ei valinud sind. Siiski kavatsen sind sinu presidentuuri ajal toetada. Aga kui ma hakkan sind toetama, pead sa toetama esiteks mind. Mind ja mu õdesid, sõpru, ema ja tütart. Selle toetuse juurde kuulub see, et me saame ise otsustada oma keha üle ning selle üle, mida me sellega teeme,“ rääkis Johansson.

Näitlejanna kaitses pereplaneerimise kliinikuid Planned Parenthood, mis tema sõnul ei ole ainus aborte ja muid günekoloogilist ravi pakkuvad tervishoiuasutused USAs, kuid need on need üksikud, mille teenused on kättesaadavad ka neile ameeriklannadele, kel ei jätku vahendeid tervisekindlustuseks. "Härra Trump, Planned Parenthoodi tegevus kindlustab selle, et kõigile ameerika naistele on saadaval sama hea ravi kui teie tütrele Ivankale, kellel on raha erilisele tervisekindlustusele,“ rääkis Johansson, kes ütles ka, et külastas ise Planned Parenthoodi kliinikut, kui ta oli 15aastane ja vajas esimest korda günekoloogi abi. Scarlett Johansson Washingtonis meeleavaldusel 21. jaanuaril 2017. (Reuters / Scanpix)