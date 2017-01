Pühapäeval on tuuline ning pilves selgimistega ilm. Kui öö hakul langeb termomeetripügal külmakraadidesse ning on jäiteoht, siis päeval on sooja kuni neli kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi, saju võimalus on suurem Kirde-Eestis, edastas Riigi Ilmateenistus. Paiguti tekib udu ja on jäiteoht. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Öö hakul on õhutemperatuur -1..-6, saarte rannikul kohati +2°C, hommikuks tõuseb 0..+3°C-ni.

Päeval on ilm endiselt pilves selgimistega. Kohati sajab vähest vihma või lörtsi, paiguti võib olla udu. Puhub läänetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 14-17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1..+4°C.