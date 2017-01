Washington on saanud üle 1200 taotluse suurte busside parkimiseks, millega naisi üle riigi kohale tuuakse. Suure protestiga seotud üritusi korraldatakse mitte ainult Ameerikas, vaid üle kogu maailma. Kokku on erinevates meeleavaldustest osalejaid registreerinud üle kahe miljoni. Marss on korraldatud rohujuure tasandil kohalike aktivistide poolt.

Erinevate esinejate nimekiri on pikk. Protestijatele esinevad muusikud nagu Cher, Katy Perry ja Indigo Girls.

Kõnepidajate seas on palju tuntud inimesi, nagu feminist Gloria Steinem, filmitegija Michael Moore ja näitleja Scarlett Johansson. Rahva ees esinevad ka poksija Mohammad Ali ja radikaalse inimõiguste eest võitleja Malcolm X-i tütred Maryum Ali ja Ilyasah Shabazz, samuti organisatsiooni Planned Parenthood (tõlkes 'planeeritud vanemlus') president Cecile Richards. Mure Planned Parenthoodi saatuse pärast on üks seekordse marsi põhilisi murekohti. Nende naistekliinikuid ähvardab sulgemiste laine ja rahastuse vähenemine, mis teeb paljudele naistele teenused nagu günekoloogilised läbivaatused ja mammograafiad raskesti kättesaadavaks. Organisatsiooni tegevuse vastu on Ameerika usklikest abordivastased.

Marsi põhiline eesmärk on korraldajate endi sõnul kaitsta naiste õigusi, turvalisust, tervist ja perekondi. Laiemalt marsitakse ka rassismi, seksismi ja muude inimõigusi puudutavate probleemide vastu. Marsi korraldajaid on kritiseeritud selle eest, et liiga vähe on kaasatud eri vähemusi, mille peale on ürituse veebilehel tunnistatud, et kuigi esimesed korraldajad olid tõepoolest valged naisterahvad, on nad nüüd üritanud kaasata võimalikult laia spektrumit eri taustaga naistest.