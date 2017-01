Sotsiaalkindlustusamet kutsub inimesi, kes ei saa veel pensioni ja on töötanud enne 1999. aastat, tooma oma tööraamatud sotsiaalkindlustusametisse. Töötamise andmed sisestatakse ning tulevikus on vajalik info pensioni määramiseks juba elektrooniliselt olemas.



Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhi Kati Kümniku sõnul ei ole tööandjal enam tööraamatu pidamise kohustust. „See on jätnud eksliku mulje justkui poleks tööraamatuid üldse enam vaja. Tänaste töötajate tööraamatutes on väga oluline informatsioon kuni 1999. aastani välja teenitud pensioniõigusliku staaži kohta,“ selgitas ta.



Kümniku sõnul arvestatakse alates 1999. aasta algusest pensioniks vajalikke andmeid sotsiaalmaksu alusel ja see info on elektrooniliselt kättesaadav. „Andmeid töötamise kohta enne 1. jaanuari 1999. aastat ei ole aga registrites ja neid tuleb inimestel dokumentide alusel endiselt tõendada.“



„Palume oma tööraamatud, töölepingud ja muud töötamist tõendavad paberid kindlasti alles hoida ja sotsiaalkindlustusametisse tuua just neil inimestel, kes on töötanud enne 1999. aastat ja kellele amet veel pensioni ei maksa,“ ütles Kümnik ning lisas, et üleskutse ei puuduta inimesi, kes juba saavad pensioni.



Tööraamatu võib saata posti teel (Endla 8, Tallinn, 15092) või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse üle Eesti. Tööraamatu võib tuua inimene ise või tööandja, kes ei ole saanud tööraamatut pärast töösuhte lõpetamist töötajale üle anda. Tööraamatute esitamiseks ajalist piirangut ei ole.