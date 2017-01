"Iga uus pillimees laval on kui osa küünarnukist, teda on tunda kogu aeg, ta annab isegi loole natuke teise kõla," tunnistab Anne Veski, et esineb meelsasti suure bändiga. Ent samas on sellise koosseisuga kulukas esineda. "Veskite ansambli suurus sõltub alati vajadustest, veel rohkem võimalustest," selgitab Anne.

ÜKSIK HUNT: Lembelaulik Toomas Anni leiab, et üksi esineda pole sugugi kehvem kui bändiga. Tehnikaajastu on ikkagi käes ja enamik muusikast tehakse nagunii arvutiga. (Mari Luud)

Eesti Meelelahutajate Liidu tegevjuht Aleksander Tšernikov (tuntud ka kui Sass Nixon) koondab ühingu tiiva alla pillimehi, jõulu- ja pulmavanasid, püstijalakoomikuid ja teisigi meelelahutajaid, kes näevad ränka vaeva, et päevatöö lõpetanud inimestel suunurgad ülespoole vedada ja hing hõiskama meelitada.

"Raske hinnata, kui palju inimesi meil on," ütleb Tšernikov. "Üksikesinejaid on meil igal juhul palju ja neid tuleb aina juurde. Üksikesinejad, nagu ka ühemehebändid, on pigem tõusev trend."

Aleksander Tšernikov (Jörgen Norkroos)

Tšernikov seletab, et praegu püüab Eesti Meelelahutajate Liit teiste alaliitude eeskujul meelelahutusmaastikul korda luua. Et muuta ja ühtlustada mängureegleid ehk kutsestandardit – nagu see on Skandinaavias tavaks.