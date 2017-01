"Ega ma sant ole, et ma kõndida ei jõua," kostis eile 103. sünnipäeva tähistanud tartlanna Gerta Virolane paari nädala eest ametnikele, kes tahtsid talle uusi dokumente koju tooma tulla. Krapsakas memm sättis end kenasti riide, läks koos tütrega panka ja andis oma käega vajalikele paberitele allkirjad.

Viimase aastaga pole Gerta Virolase juures justkui midagi muutunud. Gerta ehk Mamma, nagu teda kõik lähedased kutsuvad, istub endiselt sirge seljaga voodiveerel, pärlid kaelas ja taskurätt näpus. Ning pikib vestlusse muhedaid nalju, ise kavalalt naeru pugistades.

Gerta ütleb, et tegelikult on aastaga tervis kehvemaks läinud. Ta avaldab rahulolematust, et ei saa iseseisvalt enam püsti seista, sest tasakaal on kadunud. Aga see ei sega krapsakat prouat liikumast – toas on nüüd lihtsalt rohkem taburette, millele toetudes saab ta vajalikud asjad aetud. Kõige olulisem asi Gerta jaoks on see, et tema 13 aastane koer Bibi saaks mitu korda päeval õues pissil käia. Nii liigub ta kaks-kolm korda päevas lisaks taburettidele ka seinale toetudes toa ja õue vahet.

"Tegelikult on ju kõik hästi. Ma olen elus ja liigun. Ja koer on ka terve," ei lase Mamma jutul liiga kurvaks muutuda.